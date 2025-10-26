Frente Frío 11 y Evento de Norte Golpearán a Veracruz: ¿Cuándo Entra en 2025? Emiten Alerta Gris

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se espera el ingreso del frente frío número 11 en Veracruz, mismo que estaría impulsado por una masa polar, para los días miércoles 29 y jueves 30 de octubre, por lo que ya se emitió un alertamiento de aviso especial.

La comisión Nacional del Agua, pronostica evento de norte que podría alcanzar rachas máximas entre 80 y 95 kilómetros por hora, durante la tarde del miércoles 29 de octubre en la costa centro. Mientras que se espera que sea de 60 a 75 k/h en la costa norte, extendiéndose hacia regiones montañosas con intensidades de 30 a 50 km/h.

Este evento de norte estaría acompañado de oleaje elevado de entre 2 a 4 metros. También se prevé aumento de nublados, presencia de nieblas, lloviznas y lluvias con acumulados de 5 a 25 mm, y puntuales de 50 a 75 mm; estas últimas especialmente entre las cuencas del Tecolutla al Actopan, así como en la región de Los Tuxtlas y la parte baja de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá.

Se pronostica que haya descenso de la temperatura máxima el próximo miércoles en regiones del norte y centro, y el jueves 30 de octubre en la zona sur. Se recomienda mantenerse atentos a las próximas actualizaciones y tomar las precauciones pertinentes ante los posibles efectos del frente frío.

Video: Fuga de Agua Deja sin Servicio Varias Colonias al Poniente de la Ciudad de Veracruz

Se registran heladas en región montañosa de Veracruz

El pasado 24 de octubre, se tuvo registro de la primera helada de la temporada invernal en el municipio de Las Vigas de Ramírez, localizado en la región montañosa del estado de Veracruz. Debido a las condiciones climatológicas, especialistas indican que es posible que también se haya presentado en localidades cercanas.

Noticia relacionada: Se Concentran en Hidalgo y Veracruz Tareas de Limpieza y Rehabilitación de Caminos tras Afectaciones por Lluvias

Durante este periodo, se espera que las condiciones atmosféricas favorezcan los descensos de temperatura, principalmente en las zonas montañosas del estado veracruzano. La temporada de heladas en el estado de Veracruz estadísticamente inicia el 1 de octubre y concluye el 31 de marzo.

Historias recomendadas:

Con información de Abigail Montoya y Denisse López | N+

LLZH