Frente Frío 19: Así Afectará a Veracruz Durante las Próximas 24 Horas

Protección Civil de Veracruz informó que basado en los modelos de pronóstico indican que el Frente Frío 19, actualmente sobre el norte del estado de Veracruz, pero genera afectaciones a lo largo de toda la entidad con evento de norte y lluvias en algunas regiones. Se prevé que seguirá avanzando con trayectoria hacia el sureste con tendencia a estacionarse mañana martes 9 de diciembre sobre la Península de Yucatán.

A su paso desarrolla alto potencial para lluvias y tormentas; por detrás, la Masa Ártica que lo desarrolla e impulsa ocasiona un evento de norte el cual podría intensificarse, así como dejar un marcado descenso de la temperatura.

Fuertes lluvias y tormentas se prevén en Veracruz

Las autoridades de Protección Civil del estado de Veracruz, dieron a conocer que en las próximas 24 horas se prevén lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes, principalmente en las cuencas del norte y sur de la entidad. Se estiman acumulados de 5 a 30 milímetros y máximos de 70 a 150 milímetros.

Durante este periodo se desarrolla un evento de norte, se prevén rachas máximas de 85 a 100 km/h en la costa central y de 70 a 85 km/h en las costa norte y sur, así como de 40 a 55 km/h en la parte alta entre Xalapa-Naolinco-Misantla y el Valle de Perote. Se informó que la intensidad del viento disminuirá gradualmente en las costas norte y centro la noche de este lunes, y en la costa sur en el transcurso del martes 9 de diciembre.

El viento puede llegar a generar oleaje de 1.0 a 3.0 metros en las proximidades de las zonas de costa de la entidad. Asimismo, se espera un notable descenso de la temperatura este lunes 8 y mañana martes 9 de diciembre de 2025, lo cual estaría generado las condiciones para provocar heladas en zonas altas, durante las noches y madrugadas del resto de la semana.

