Choque y Volcadura Deja Saldo de Dos Lesionados y Daños Materiales Cuantiosos en Veracruz

La madrugada de este domingo 23 de noviembre se registró un choque y volcadura en la colonia Santa Leticia perteneciente a Fortín de las Flores en la región centro del estado de Veracruz.

Los primeros reportes indican que posiblemente el exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir podrían haber sido los factores que provocaron estos hechos que tuvieron lugar en la calle Durango, entre las avenidas San Marcial y Los Pinos en la Colonia Santa Leticia de Fortín, donde un vehículo color vino quedó con las cuatro llantas hacia arriba luego de sufrir un choque.

Video Choque y Volcadura de Camión Causa Tráfico Lento y Deja Saldo de una Persona Lesionada en Veracruz | N+

Fueron grupos de auxilio quienes arribaron hasta la zona como primeros respondientes para brindar las primeras atenciones prehospitalarias a los tripulantes de la unidad volcada quienes tuvieron que ser trasladados hasta un hospital cercano.

Se reportó que ahí fueron valorados y recibieron atención médica especializada. De este accidente se descartan víctimas mortales, solo dos lesionados que fueron reportados como estables y fuera de peligro.

Taxi y camión del ayuntamiento chocan en Córdoba

La mañana del pasado sábado 22 de noviembre se registró choque automovilístico en el cual se vieron involucrados un vehículo de servicio público en su modalidad de taxi y un vehículo propiedad del departamento de limpia pública del ayuntamiento de Córdoba.

Los hechos de este incidente ocurrieron sobre el crucero de calle 9 y avenida 41 de colonia Paraíso en la ciudad de Córdoba, lo cual generó complicaciones vehicular en la zona y la movilización de cuerpos de emergencias.

Taxi y camión de carga pesada del ayuntamiento de Córdoba generan caos vial tras accidente. Foto: Carlos Da Silva | N+

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas de este incidente, el cual solo dejó daños materiales cuantiosos y la afectación vial por el bloqueo parcial de la circulación. Autoridades de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos, y deslindaron responsabilidades.

