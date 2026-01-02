Fuerte Sismo Registrado Hoy 2 de Enero en Guerrero, Fue Perceptible en el Estado de Veracruz

La mañana de este viernes 2 de enero aproximadamente a las 07:58 se registró un sismo confirmado por el Servicio Sismológico Nacional, manejando de forma preliminar una intensidad de 6.5 grados en la escala Richter. Como epicentro se indicó que fue localizado a 15 kilómetros al Suroeste de San Marcos en Guerrero.

Se informó que la ciudad de Xalapa de forma preventiva fue desalojado el palacio de gobierno conforme al protocolo establecido para este tipo de acontecimientos. En algunos puntos de la ciudad de Veracruz, también fue perceptible con una intensidad considerable, algunas personas señalaron no percibir el movimiento, algunos establecimientos debido a la alarma recibida en teléfonos celulares evacuaron los inmuebles.

Autoridades realizan recorridos para descartar afectaciones tras sismo

Autoridades de Protección Civil informaron que en el estado de Veracruz se registró percepción en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos. No se reportan al momento afectaciones en infraestructura estratégica, y las fuerzas de tarea se encuentran realizando recorridos de verificación en coordinación.

Los ayuntamientos tanto de Veracruz y de Boca del Río mediante sus cuentas oficiales de redes sociales dieron a conocer que se realizan las revisiones y recorridos correspondientes para detectar posibles afectaciones a inmuebles.