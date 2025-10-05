Hallan Presuntos Restos Humanos Dentro de Bolsa en Córdoba, Veracruz

Al mediodía de este domingo 5 de octubre, en un reporte al número de emergencias 911, se dio a conocer el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas de plástico en un camino vecinal, en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Este reporte fue en la zona que va del Barreal en Córdoba, hacia la carretera de la Luz Palotal. Dicha área fue acordonada por elementos de la Policía municipal y Estatal, así como por la Fiscalía Regional de justicia zona centro de Córdoba, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron los restos humanos al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Aún no se confirma la identidad, sin embargo, se espera en las próximas horas se de a conocer de quién se trata.

El pasado 1 de octubre, se informó sobre el hallazgo de un cuerpo con signos de violencia, el cual fue localizado en el sur de Veracruz en los límites con el estado vecino de Tabasco. Los restos humanos fueron localizados en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa.

Los restos se localizaron a la altura del kilómetro 40, perteneciente a la localidad de Los Manantiales, en el municipio de Agua Dulce, al sur del estado de Veracruz. Las autoridades fueron alertadas mediante un aviso al 911.

Elementos de la policía de Las Choapas acudieron como primeros respondientes, mientras que el lugar fue acordonado por las corporaciones policíacas en tanto que las autoridades ministeriales y periciales que llevaron a cabo la recaudación de indicios que puedan ayudar a esclarecer estos hechos.

No se reportaron personas detenidas por estos hechos, ni se dio a conocer la identidad del hombre hallado muerto con signos de violencia.

