Hombre Cae a un Arroyo y Pierde la Vida en Tantoyuca, Veracruz

La tarde de este lunes 20 de octubre, habitantes de Tantoyuca realizaron el reporte en el que informaban que un hombre fue localizado sin vida tras presuntamente caer a un arroyo ubicado en la comunidad de San Diego, en el municipio anteriormente mencionado.

Los hechos descritos con anterioridad se registraron este lunes, cuando vecinos del lugar se percataron de la caída de una persona identificada como Juventino Espinoza, de aproximadamente 56 años y rápidamente dieron aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales. Las autoridades informaron que ya se investigan las causas de la muerte del hombre que presuntamente cayó a un arroyo ubicado en la comunidad de San Diego, en el municipio de Tantoyuca.

Hayan cuerpo sin vida de un hombre flotando en playa de Boca del Río, Veracruz

La tarde de este lunes, autoridades y cuerpos de emergencia se trasladaron hasta las inmediaciones de la Playa Martí, localizada en el municipio de Boca del Río, luego de que se reportara el hallazgo de un cuerpo sin vida del sexo masculino flotando en aguas de esta playa.

Minutos más tarde, llegaron al lugar de los hechos oficiales de la Policía Municipal, así como elementos del Ejército Mexicano. La zona fue acordonada para que personal de peritos pudiera comenzar con las diligencias correspondientes. Posteriormente se realizó el levantamiento del cuerpo sin que hasta el momento se tenga más detalles sobre este hallazgo.

Actualmente sólo se sabe que el cuerpo pertenece a una persona del sexo masculino y se encuentra a la espera de ser identificado ya que hasta el momento se desconoce la identidad de la persona encontrada sin vida flotando en la Playa Martí del municipio de Boca del Río, Veracruz.

Con información de Geldy Cruz y Javier Maldonado | N+

LAVR