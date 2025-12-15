Hombre Muere Prensado en Aparatoso Accidente en Xalapa; Esto Sabemos

Durante las mañana de este lunes 15 de diciembre se registró se registra un accidente vehicular en lo que es la carretera Xalapa-Banderilla a la altura del puente Macuiltépec. En este punto se reportó una fuerte carga vehicular.

Lamentablemente en este accidente se reportó el fallecimiento de una persona que venía conduciendo este vehículo, el cual circulaba de Banderilla hacia la ciudad de Xalapa. Lamentablemente perdió el control de la unidad estrellando su vehículo contra una luminaria. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó este fuerte accidente.

Durante la noche en la capital del estado se presento lluvia durante toda la noche. El piso mojado lamentablemente es uno de los principales factores que causan este tipo de accidentes.

El reporte de hechos indicó que poco después de las 6 de la mañana, tras perder el control un vehículo terminó impactado contra una luminaria instalada en este sector de la ciudad capital sobre le puente Macuiltépec.

Los daños en la unidad vehicular fueron fuertes ya que terminó totalmente desbaratado y semi volcado tras el fuerte choque. Hasta ese punto arribaron elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Xalapa, además de elementos del equipo de Escuadrón Nacional de Rescate, quienes fueron los responsables de liberar el cuerpo de la persona que lamentablemente ya perdió la vida al quedar prensado derivado del fuerte impacto.

Cierran ambos carriles del puente Macuiltépec en Xalapa por fuerte accidente

Por esta situación las autoridades decidieron cerrar totalmente el paso a la circulación vehicular en ambos carriles del puente Macuiltépec, tanto para aquellos que van de la ciudad de Banderilla hacia Xalapa y viceversa.

Por este cierre vehicular se generó bastante tráfico vehicular en este punto de la ciudad. Por lo cual los conductores que habitualmente circulan por este puente, tuvieron que hacer uso de vías alternas para llegar a sus destinos durante la mañana de este lunes lluvioso en la ciudad de Xalapa.

Hasta este momento la víctima mortal de este choque se mantiene sin identificar, solo se confirmó por parte de los paramédicos que ya no contaba con signos vitales. La persona permaneció prensada dentro del vehículo, por ellos se tuvieron que realizar maniobras especializadas por los cuerpos de auxilio para poder recuperar su cuerpo.

Al lugar arribaron peritos elementos quienes se encargaron de deslindar la responsabilidad, así como la presencia de elementos ministeriales para proceder al levantamiento del cuerpo y poder lograr su identificación.

