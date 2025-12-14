Vuelca Camioneta de Valores Cargada con Efectivo en la Autopista 150D Orizaba-Puebla

Una camioneta de valores volcó en la entrada de la autopista 150D Orizaba–Córdoba, a la altura del Trébol de Escamela, a la altura del kilómetro 276+340. Los hechos ocurrieron la mañana del pasado sábado 13 de diciembre cuando la unidad blindada, perteneciente a una empresa de traslado de valores habría volcado.

Los primeros reportes indicaron que presuntamente esta volcadura se dio a consecuencia de una presunta falla mecánica, situación que, aunada al peso del vehículo, provocó que el conductor perdiera el control y terminara volcado en este tramo carretero.

Tras el percance, el dinero en efectivo que era transportado quedó bajo resguardo de los custodios de la propia empresa, quienes realizaron el traspaso del capital a otro vehículo que acudió al lugar de los hechos para retirarlo y asegurarlo.

Al sitio acudió personal del Ejército Mexicano, así como trabajadores de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes acordonaron la zona y brindaron apoyo durante las maniobras de retiro de la pesada unidad. Derivado de estos hechos no se reportaron personas lesionadas. Únicamente se registraron daños materiales de consideración en la unidad.

Pasajeros Lesionados tras Accidente de Autobús de Transporte Público en Veracruz

Durante el pasado miércoles 10 de diciembre una fuerte movilización de autoridades y cuerpos de emergencias se registro luego de que se reportara un incidente vial en el que se vio involucrado un camión de transporte de pasajeros de la ruta Geo-Herradura.

El saldo de este accidente fue de al menos 12 personas que terminaron con lesiones leves tras el accidente de la unidad de transporte público donde se trasladaban. Los hechos sucedieron en la avenida Cuauhtémoc, frente a la unidad habitacional Tecnológico, al norte de la ciudad de Veracruz, donde, a decir de testigos, el conductor de la unidad habría perdido el control del vehículo por presuntamente usar el teléfono celular.

