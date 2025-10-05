Hombre es Localizado Muerto con Signos de Violencia en Camino Rural en Omealca, Veracruz

El pasado sábado 4 de octubre, un hombre de aproximadamente 40 años, fue hallado sin vida por trabajadores en un camino rural del municipio de Omealca, Veracruz.

Los hechos ocurrieron cuando jornaleros regresaban de su labor y se percataron que entre las congregaciones de Ojo de Agua y Lázaro Cárdenas, había un cuerpo con impactos de bala y visibles huellas de violencia. Además, había cerca de su cuerpo mensaje en una cartulina.

Video: Dictan Prisión Preventiva a Presuntos Extorsionadores que Operaban en Nanchital Veracruz

Elementos de la Policía Naval, encargados de la seguridad en el municipio de Omealca, acudieron al sitio y resguardaron la escena siguiendo el protocolo de cadena de custodia. Agentes de la Fiscalía Regional de Córdoba y personal de Servicios Periciales, también llegaron para realizar las diligencias correspondientes.

Autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para la necropsia de ley y su identificación en las siguientes horas.

Localizan presuntos restos humanos al interior de bolsa en Córdoba

Este domingo 5 de octubre al mediodía, a través de un reporte al número de emergencias 911, las autoridades fueron alertadas por un presunto hallazgo de restos humanos al interior de bolsas de plástico en un camino vecinal, en la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Ladrones Amarran y Asaltan a Pareja de Adultos Mayores al Interior de su Vivienda en Veracruz

Este reporte a las autoridades, fue en la zona que va del Barreal en Córdoba, hacia la carretera de la Luz Palotal. Dicha área fue acordonada por elementos de la Policía municipal y Estatal, así como por la Fiscalía Regional de justicia zona centro de Córdoba, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Autoridades realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron los restos humanos al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Aún no se confirma la identidad, sin embargo, se espera en las próximas horas se de a conocer de quién se trata.

Historias recomendadas:

LLZH