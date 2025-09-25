Madres Piden Justicia por Desaparición Forzada de 30 Jóvenes Desde Hace 10 Años en Coatzacoalcos

Este 25 de septiembre de 2025, se cumplen diez años de la presunta desaparición forzada de 30 jóvenes tras la implementación del operativo Blindaje Coatzacoalcos. Los colectivos Madres en Búsqueda Coatzacoalcos y Madres en Búsqueda Belén González, realizaron una serie de manifestaciones en distintos puntos de la ciudad, uno de ellos, en las instalaciones de la Delegación de la Secretaria de Seguridad Pública de Coatzacoalcos.

Belén González, quien es la Presidenta de Madres en Búsqueda, menciona que llevan diez años en esta labor y que año con año, se manifiestan para exigir justcia.

Cada año nos manifestamos porque esta fecha no puede pasar inadvertida, son diez años de lucha, diez años de caminar, de dolor, de sufrimiento en nuestros hogares, diez años en los que seguimos exigiendo justicia. Hoy nos estamosplantando donde estuvieron, donde los trajeron, donde se cordinaban las mesas de seguridad, aquí estamos ecigiendo justicia.

De las investigaciones ministeriales que se han llevado a cabo, se ha informado que hay elementos de la Secretaria de Seguridad Pública detenidos y aún faltan más de detener.

Empresarios de Coatzacoalcos también son víctimas de la inseguridad

Desde hace aproximadamente 15 días, tres empresarios permanecen en calidad de desaparecidos al el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. En lo que va de 2025, los empresarios de esta zona, han sido blancos de presuntos actos delictivos, los delitos como extorisón, cobro de piso, ataques armados e incluso desapariciones, es parte de lo que viven todos los días desde hace aproximadamente seis meses.

De acuerdo con información oficial emitida por parte de las autoridades Federales, hasta junio, en Coatzacoalcos se han registrado por lo menos 31 casos de extorsión, siendo el tercer municipio de la zona sur del estado con mayor número de denuncias por este delito, el cual, ha tenido un incremento considerable.

