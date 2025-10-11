Maestros de Tantoyuca Quedan Atrapados en Ilamatlán por Inundaciones; Piden ser Rescatados

En la congregación de Amatepec, ubicado en el municipio de Ilamatlan, Veracruz, se dio a conocer que varios maestros de educación primaria, originarios del municipio de Tantoyuca, se encuentran atrapados entre cerros y deslaves ocasionados por las precipitaciones de los últimos días.

De acuerdo con Javier Alain, profesor de primaria en el municipio de Ilamatlan, Veracruz, a través de una llamada telefónica mencionó que se encuentran atrpados, que no tienen comida y que llevan por lo menos tres días sin energía eléctrica.

No tenemos comida y llevamos tres días sin luz, estamos cuatro maestros, somos tres maestras y dos maestros. Somos María del Carmen, Araceli Hernández, el profe David, también está la mamá de una maestra y un servidor, Javier Alain

Aseguran que varios maestros fueron arrastrados por la corriente del río

El profesor Javier hace un llamado a las autoridades para que les envíen víveres o que de ser posible, los rescaten, ya que se encuentran en una zona de alto riesgo pues menciona se encuentran rodeados de cerros, incluso asegura que con las intensas lluvias varios maestros fueron arrastrados por la corriente del río y otros más permanecen como no localizados.

Hay varios maestros que lamentablemente por la corriente del río no pudieron salir, se los llevó y están desparecidos, nosotros tememos que nos pase algo.

Finalmente la llamada terminó por cortarse, ya que debido a la falta de energía eléctrica y a la poca recepción de señal telefónica, la comunicación se ve afectada. Los maestros se mantienen a la espera de ser rescatados, ya que al igual que a los pobladores del municipio de Ilamatlan de la Sierra de Chicontepe la crecida del río los atrapó.

