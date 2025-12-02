¿Por Qué Habrá Elecciones en 2026 en Jáltipan? OPLE Veracruz Hará Votación Extraordinaria

El municipio de Jáltipan, situado al sur del estado de Veracruz, es hasta ahora el único en la localidad que tendría elección extraordinaria en 2026, luego de que una determinación jurisdiccional declaró la nulidad de los comicios municipales, según informó Marisol Delgadillo, consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Tenemos un tema con Jáltipan, que por determinación jurisdiccional se está determinando la nulidad de la elección y, por lo tanto, tendríamos que hacer una elección extraordinaria el siguiente año.

La consejera presidenta detalló que mientras se organiza la nueva elección, el Congreso del Estado deberá designar un consejo municipal que asumirá temporalmente el gobierno local a partir del próximo jueves 1 de enero de 2026.

Tiene que ser este mes porque en enero protestan las nuevas administraciones municipales; llama el congreso de Veracruz; deberá nombrar un concejo municipal en tanto se haga la elección extraordinaria.

Video: Municipio de Jáltipan Veracruz Tendrá Elección Extraordinaria en el 2026

Noticia relacionada: Este es el Nuevo Requisito para Tramitar la Licencia de Conducir en Veracruz

Jáltipan es el único municipio hasta el momento que realizará una elección extraordinaria

Delgadillo Morales explicó que el caso aún se encuentra en proceso de revisión judicial, pero la sentencia vigente obliga a prepararse para una elección extraordinaria y remarcó que Jáltipan es el único municipio que hasta el momento tendrá una elección de este tipo.

Es el único municipio; la verdad es que fue un proceso que, finalmente, si estas cosas continúan, sería el único, el único de los muchos procesos electorales que tenemos, solamente elección extraordinaria.

La presidenta del OPLE detalló que, mientras se lleva a cabo la realización de dicho proceso extraordinario, corresponde al Poder Legislativo definir quién integrará la autoridad municipal de manera provisional.

Recordó que la cadena impugnativa aún no concluye, por lo que el organismo electoral aún permanece a la espera de la resolución definitiva.

Historias recomendadas:

LAVR