Hombre es Atacado a Tiros Presuntamente por su Primo en Veracruz; Esto se Sabe

En la zona rural perteneciente al municipio de Minatitlán, ubicado al sur de la entidad veracruzana, se reportó el ataque a disparos en contra de un hombre. Se dio a conocer que estos hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes 1 de diciembre.

De acuerdo a la información proporcionada el herido responde al nombre de Víctor Manuel “N”. Los primeros reportes señalan que la víctima, habría sido atacado a manos de su primo, quien fue identificado como Noé “N”.

Hasta el momento su estado de salud es reportado como grave y se encuentra internado en el Hospital General de Minatitlán. Los hechos ocurrieron a la altura del puente de la comunidad San Cristóbal. Hasta el momento las autoridades se encuentra realizando las indagatorias correspondientes por estos hechos de los cuales aún se desconocen las causas especificas. Se informó que el presunto agresor se encuentra prófugo de la justicia.

La noche del pasado lunes se registró un ataque armado en la colonia El Águila de Ciudad Mendoza, donde un hombre perdió la vida. Al punto arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y del Ejército Mexicano llegaron para acordonar la zona y tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo a los primeros reportes, el hombre fue interceptado por sujetos armados que dispararon en su contra cuando caminaba muy cerca de la central de autobuses.

Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas, aunque se desplegó un intenso operativo de seguridad en la zona. Elementos de la Fiscalía tomaron conocimiento de los hechos, y ordenaron el levantamiento del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Aún se desconoce la identidad de la persona fallecida.

Con información de Mónica Ricardez y Carlos Da Silva | N+

FPF