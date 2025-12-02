¿En Qué Colonias de Veracruz Darán Despensas Navideñas 2025? Calendario de Entregas y Horarios
Te compartimos el calendario de entregas de las despensas navideñas en distintas colonias de la ciudad de Veracruz
Te compartimos la lista de colonias en las que se repartirán despensas navideñas en la ciudad de Veracruz, así como los horarios y calendario de entregas. También, en N+ te dejamos las ubicaciones exactas en donde podrás ir a recoger la tuya.
De acuerdo con autoridades, del martes 2 al viernes 5 de diciembre del 2025, algunos ciudadanos de distintas colonias de la ciudad de Veracruz, podrán adquirir una despensa navideña gratis. A continuación, de dejamos todos los detalles.
Horarios de entrega de despensas navideñas gratis en Veracruz
Las entregas en Veracruz comienzan este martes 2 de diciembre 2025, en un horario de las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Te compartimos el calendario con las ubicaciones de entrega.
- Martes 2 de diciembre
10 am a 12:00 pm:
- Fraccionamiento Oasis: Cancha deportiva; Paseo Oasis entre Sechura y Sonora
- Fraccionamiento La Herradura: Parque La Herradura; Avenida La Herradura esquina Carreta
13:00 a 15:00 horas:
- Torrentes: Cancha Torrentes; Avenida Texolo entre calle Pextlan y cale Piaxtlan
- Colonia Granjas Río Medio: Calle Tlacojalpan L-8, entre Totutla y Tlapacoyan
16:00 a 18:00 horas:
- Fraccionamiento Lomas de Río Medio IV: Parque de Lomas IV; Calle Río Tajo
- Infonavit Lomas de Río Medio: Parque Sinforiano Velez; Calle Río Mayo entre Río Hondo y Río Grande
19:00 a 21:00 horas:
- Infonavit Las Brisas: Unidad deportiva El Arenal; Calle Antonio Exsome Nahum esquina Veracruz
- Colonia Reserva IV: Prolongación Río Medio entre Fraternidad y Humberto Vidal
- Miércoles 3 de diciembre
10:00 a 12:00 pm:
- Colonia Reserva I: Parque Bugambilia; Calle Mirlo entre Garza y Pelicano
- Colonia Loma de Tarimoya: Calle Tulipan esquina Margaritas
13:00 a 15:00 horas:
- Colonias Nuevas Esperanzas: Calles Murillo entre Equidad y Eficacia
- Fraccionamiento Los Pinos: Canchas deportivas DIF; Calle Ignacio Bustamante 474
16:00 a 18:00 horas:
- Infonavit Buenavista: Parque Aluminio; Paseo Los Pinos esquina calle Aluminio
- Los Volcanes: Parque Los Volcanes; Derrumbadas entre Aconcahua y Nevado de Toluca
19:00 a 21:00 horas:
- Colonia Las Caballerizas: Módulo DIF; Calle Japón esquina Vicente Lombardo
- La Pochota: Cancha; Calle Árbol de la Nuez esquina Árbol de La Navidad
- Jueves 4 de diciembre
10:00 am a 12:00 pm:
- Colonia Dos Caminos: Calle Framboyanes esquina Siempre Viva
- Infonavit Chivería: Cancha; Mariona Azuela entre Vasconcelos y Escritores Mexicanos
13:00 a 15:00 horas:
- Colonia Predio III: Cancha Predio III; Calle Vicente Balaguer y Enrique Arcinegas
- Colonia 21 de Abril: Unidad Deportiva Salvador Campa; Calle Carlos Cruz esquina calle 2
16:00 a 18:00 horas:
- El Coyol: Cancha La Madriguera; Calle Aretillo ente Palmeras y Zarzamora
- Colonia Ruiz Cortines: DIF Ruiz Cortines; Calle Oriente 2 entre Norte 1 y Sur 4
19:00 a 21:00 horas:
- Colonia Primero de Mayo: José Manuel Figueroa y calle Alvarado
- Colonia Los Ríos: Calle Pedro Gómez esquina Teresa de Jesús
- Viernes 5 de diciembre
10:00 am a 12:00 pm:
- Fraccionamiento Hacienda Sotavento: Cancha Sotavento; Bulevar Papaloapan entre Privada Agustín Lara y calle Amatlán
- Colonia Malibrán: Calle Rincón entre Perla y Rubí
13:00 a 15:00 horas:
- Colonia Bajadas: Campo deportivo Bajadas; Calle Francisco Villa entre Miguel Hidalgo y Ángel Sarmiento
- Localidad Santa Fe: Calle Guadalupe Victoria y Calzada Las Américas
16:00 a 18:00 horas:
- Colonia Valente Díaz: Campo Valente Díaz; Avenida 2 entre calles 6 y 7
- Colonia Tejería: Cancha Parque Tejería; Calle Adalberto Tejeda entre Benito Juárez y Francisco I. Madero
19:00 21:00 horas:
- Colonia Clara Córdoba Morán: Domo de La Clara Córdoba Morán; Humberto Vidal Mendoza casi esquina Aquiles Córdoba Morán
