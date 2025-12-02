¿En Qué Colonias de Veracruz Darán Despensas Navideñas 2025? Calendario de Entregas y Horarios

Te compartimos la lista de colonias en las que se repartirán despensas navideñas en la ciudad de Veracruz, así como los horarios y calendario de entregas. También, en N+ te dejamos las ubicaciones exactas en donde podrás ir a recoger la tuya.

De acuerdo con autoridades, del martes 2 al viernes 5 de diciembre del 2025, algunos ciudadanos de distintas colonias de la ciudad de Veracruz, podrán adquirir una despensa navideña gratis. A continuación, de dejamos todos los detalles.

Horarios de entrega de despensas navideñas gratis en Veracruz

Las entregas en Veracruz comienzan este martes 2 de diciembre 2025, en un horario de las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Te compartimos el calendario con las ubicaciones de entrega.

Martes 2 de diciembre

10 am a 12:00 pm:

Fraccionamiento Oasis: Cancha deportiva; Paseo Oasis entre Sechura y Sonora Fraccionamiento La Herradura: Parque La Herradura; Avenida La Herradura esquina Carreta

13:00 a 15:00 horas:

Torrentes: Cancha Torrentes; Avenida Texolo entre calle Pextlan y cale Piaxtlan Colonia Granjas Río Medio: Calle Tlacojalpan L-8, entre Totutla y Tlapacoyan

16:00 a 18:00 horas:

Fraccionamiento Lomas de Río Medio IV: Parque de Lomas IV; Calle Río Tajo Infonavit Lomas de Río Medio: Parque Sinforiano Velez; Calle Río Mayo entre Río Hondo y Río Grande

19:00 a 21:00 horas:

Infonavit Las Brisas: Unidad deportiva El Arenal; Calle Antonio Exsome Nahum esquina Veracruz Colonia Reserva IV: Prolongación Río Medio entre Fraternidad y Humberto Vidal

Miércoles 3 de diciembre

10:00 a 12:00 pm:

Colonia Reserva I: Parque Bugambilia; Calle Mirlo entre Garza y Pelicano Colonia Loma de Tarimoya: Calle Tulipan esquina Margaritas

13:00 a 15:00 horas:

Colonias Nuevas Esperanzas: Calles Murillo entre Equidad y Eficacia Fraccionamiento Los Pinos: Canchas deportivas DIF; Calle Ignacio Bustamante 474

16:00 a 18:00 horas:

Infonavit Buenavista: Parque Aluminio; Paseo Los Pinos esquina calle Aluminio Los Volcanes: Parque Los Volcanes; Derrumbadas entre Aconcahua y Nevado de Toluca

19:00 a 21:00 horas:

Colonia Las Caballerizas: Módulo DIF; Calle Japón esquina Vicente Lombardo La Pochota: Cancha; Calle Árbol de la Nuez esquina Árbol de La Navidad

Jueves 4 de diciembre

10:00 am a 12:00 pm:

Colonia Dos Caminos: Calle Framboyanes esquina Siempre Viva Infonavit Chivería: Cancha; Mariona Azuela entre Vasconcelos y Escritores Mexicanos

13:00 a 15:00 horas:

Colonia Predio III: Cancha Predio III; Calle Vicente Balaguer y Enrique Arcinegas Colonia 21 de Abril: Unidad Deportiva Salvador Campa; Calle Carlos Cruz esquina calle 2

16:00 a 18:00 horas:

El Coyol: Cancha La Madriguera; Calle Aretillo ente Palmeras y Zarzamora Colonia Ruiz Cortines: DIF Ruiz Cortines; Calle Oriente 2 entre Norte 1 y Sur 4

19:00 a 21:00 horas:

Colonia Primero de Mayo: José Manuel Figueroa y calle Alvarado Colonia Los Ríos: Calle Pedro Gómez esquina Teresa de Jesús

Viernes 5 de diciembre

10:00 am a 12:00 pm:

Fraccionamiento Hacienda Sotavento: Cancha Sotavento; Bulevar Papaloapan entre Privada Agustín Lara y calle Amatlán Colonia Malibrán: Calle Rincón entre Perla y Rubí

13:00 a 15:00 horas:

Colonia Bajadas: Campo deportivo Bajadas; Calle Francisco Villa entre Miguel Hidalgo y Ángel Sarmiento Localidad Santa Fe: Calle Guadalupe Victoria y Calzada Las Américas

16:00 a 18:00 horas:

Colonia Valente Díaz: Campo Valente Díaz; Avenida 2 entre calles 6 y 7 Colonia Tejería: Cancha Parque Tejería; Calle Adalberto Tejeda entre Benito Juárez y Francisco I. Madero

19:00 21:00 horas:

Colonia Clara Córdoba Morán: Domo de La Clara Córdoba Morán; Humberto Vidal Mendoza casi esquina Aquiles Córdoba Morán

