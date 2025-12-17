Realizan Operativo en CERESO de Coatzacoalcos; Esto Fue lo que Encontraron

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional, Marina y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizaron un operativo en el interior del Centro Penitenciario Duport Ostión del municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo a datos recabados, se informó que la noche del pasado martes 16 de diciembre, se decomisaron durante el operativo en el CERESO, distintos objetos como encendedores, cortauñas, tijeras, y utensilios punzo cortantes, mismos que utilizan los internos para trabajos de artesanía que se venden al público como parte de su reinserción social.

Video: Presunta Banda de Secuestradores Permanecerá en Cereso de Coatzacoalcos

Es preciso señalar que en todo momento se respetaron los derechos humanos de los reclusos. La revisión tuvo una duración de dos horas y media y se presume sea la última que se realiza este año 2025. Hasta el momento se desconocen los motivos que dieron pie al operativo.

Presuntos extorsionadores en Mérida y Coatzacoalcos son Trasladados al Cereso

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), con sede en Coatzacoalcos, informó que se detuvo en dos acciones operativas a Sara María "N", Iván Alejandro "N" y José René "N", presuntamente por el delito de extorsión agravada.

En la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, fueron detenidos Sara María "N" e Iván Alejandro "N". Mientras que José René "N" fue detenido en el municipio de Coatzacoalcos. La detención se derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada.

Noticia relacionada: Asesinan a Fotógrafo a Disparos en Córdoba, Veracruz

Presuntamente los extorsionadores enviaron mensajes vía WhatsApp a la víctima, exigiendo el cobro de piso. Anexo en el mismo mensaje, se realizaban amenazas que señalaban que se le causaría daño físico o material en sus bienes.

Las tres personas que fueron detenidas se encuentran ya recluidas en el CERESO Regional Duport Ostión, en el municipio de Coatzacoalcos.

Historias recomendadas:

LLZH