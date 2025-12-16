Bebé Muere al Ser Atropellada en Coscomatepec, Veracruz

Durante el transcurso de este martes 16 de diciembre, una menor de año y medio murió en la comunidad Zacatla, perteneciente al municipio de Coscomatepec, cuando caminaba junto a su madre cerca de la iglesia local, donde se reportó que fue atropellada.

Sus familiares y personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos intentaron auxiliarla y, mientras era trasladada al hospital IMSS Bienestar del municipio de Coscomatepec, el vehículo en el que viajaban detuvo su trayecto a la altura de la localidad de Chocaman, donde se percataron de que ya no tenía signos vitales, reportando su fallecimiento.

Tras este hecho, se dio parte a la Policía Municipal y, a su vez, fue el personal de la Fiscalía quien se encargó de realizar las diligencias correspondientes. Se informó que se investigarán los hechos en Zacatla, ya que dicen saber quién es el presunto responsable del percance, aunque no se han proporcionado más datos al respecto.

Sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la colonia Valente Díaz, al poniente de la ciudad de Veracruz, se registró un percance vial la noche del pasado viernes 12 de diciembre, donde se vieron involucrados una motociclista y un peatón.

Según lo informado, el hecho se registró cuando la pasajera de un camión de transporte público descendió de la unidad y, al momento de hacerlo, fue impactada por la motocicleta que era conducida por otra mujer. Debido al impacto, ambas quedaron tendidas en el pavimento, a orillas de la carretera federal.

Hasta el momento circulan dos versiones sobre el presunto origen del percance. Una, según testigos, indica que el camión no se habría orillado lo suficiente, permitiendo el descenso de la pasajera prácticamente a mitad de carretera, por lo que se registró la colisión.

Otra versión señala que la motociclista presuntamente habría realizado un rebase por la derecha, lo cual no está permitido, y el momento en el que está descendiendo la pasajera es que la impacta. Hasta el momento, ninguna de las versiones ha sido confirmada por las autoridades.

Más tarde, al sitio del accidente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de brindar las atenciones correspondientes en el lugar del accidente a las mujeres que terminaron con lesiones.

Con información de Carlos Da Silva y Javier Maldonado | N+

