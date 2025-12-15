Conductor de Camioneta Choca Contra un Árbol en Xalapa, Veracruz; Repartía Cilindros de Gas

Durante el transcurso de la tarde de este lunes 15 de diciembre, se registró un accidente en el que se vio involucrado el conductor de un vehículo repartidor de cilindros de gas en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba en la camioneta cargada con los cilindros de gas sobre la carretera federal 140, a la altura de Las Trancas, cuando presuntamente perdió el control de la unidad, por lo que terminó impactándose contra un árbol.

Hasta el lugar del percance fue necesaria la presencia de elementos de Bomberos de la Estación Sur, quienes con maniobras especiales realizaron la liberación del conductor de la camioneta, que tuvo que ser trasladado a la clínica 11 del Seguro Social para que recibiera atención médica.

Noticia relacionada: Vuelca Camioneta de Valores Cargada con Efectivo en la Autopista 150D Orizaba-Puebla

Hombre muere en accidente en Xalapa al quedar prensado en su vehículo

Un aparatoso accidente vehicular se registró durante la mañana de este lunes 15 de diciembre sobre la carretera Xalapa-Banderilla, lo anterior, a la altura del puente Macuiltépec. Debido al percance, en este punto se reportó una fuerte carga vehicular.

Se reportó que el saldo de este accidente fue de una persona fallecida, quien era el conductor del vehículo, el cual circulaba de Banderilla hacia la ciudad de Xalapa. Presuntamente, el sujeto perdió el control de la unidad estrellando su vehículo contra una luminaria. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó este fuerte accidente.

Video: Persona Muere Atropellado en la Carretera Perote-Puebla; Conductor se Dio a la Fuga

Durante la noche en la capital del estado se presentó lluvia durante varias horas. El piso mojado, presumiblemente, es uno de los principales factores que causan este tipo de accidentes.

Al sitio del accidente arribaron elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Xalapa, así como elementos del equipo de Escuadrón Nacional de Rescate, quienes fueron los responsables de liberar el cuerpo de la persona que perdió la vida al quedar prensado derivado del fuerte impacto.

Los daños en la unidad vehicular fueron fuertes, ya que terminó totalmente desbaratado y semivolcado tras el fuerte choque.

Historias recomendadas:

LAVR