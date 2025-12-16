Monumento "El Colotero" en Álamo, Veracruz: 5 Datos Imperdibles Sobre la Estructura que Colapsó

El monumento mejor conocido como "El Colotero" que se encuentra ubicado en la entrada al municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de veracruz, se derrumbó en su totalidad la mañana de este martes 16 de diciembre.

La estructura de varios metros de altura construida hace muchos años, no soportó más y cayó sin que afortunadamente resultara alguna persona lesionada. Derivado de este accidente, te compartimos cinco datos relevantes sobre el monumento que debes saber.

Video: Cae Monumento Emblemático del Municipio de Álamo Veracruz

Es de mencionar que el pasado 15 de octubre del año en curso, la cámara de Nmás Veracruz, constató las condiciones en las que se encontraba ya la estructura desde sus cimientos. Incluso, la ciudadanía ha señalado que su caída fue por falta de mantenimiento.

Lo cierto es que es por falta de mantenimiento, el material se encuentra corroído, y aunque hubo una obra que se etiquetó a principios de 2022, para poder rehabilitar el monumento al Colotero, esa obra no se concluyó

Noticia relacionada: Colapsa Monumento "El Colotero" del Municipio de Álamo, al Norte de Veracruz: ¿Qué le Pasó?

Historia del monumento "El Colotero" de Álamo Temapache, Veracruz

Te compartimos cinco datos importantes que debes conocer sobre el monumento "El Colotero", el cual colapsó a tempranas horas de este martes, al norte del estado de Veracruz.

El monumento "El Colotero". se ubica en la calle Francisco I. Madero, en la entrada al municipio de Álamo Temapache La estructura 18 metros de altura Fue construida en el año de 2004 La obra fue hecha por el escultor de Poza Rica, Miguel Vargas La forma fue elegida como reconocimiento a los productores de naranja en la zona

El gobierno del estado de Veracruz informó que se estará reconstruyendo "El Colotero" de Álamo Temapache, el monumento más importante que han tenido como reconocimiento a los productores de naranja en la zona.

Historias recomendadas:

Con información de Alfredo Arellano | N+

LLZH