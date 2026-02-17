Reconocen un Cuerpo de los Hallados en Fosa Clandestina de Veracruz; Estaba Desaparecido

Este martes 17 de febrero, se informó que fue identificado uno de los cuerpos encontrados en la fosa clandestina hallada en el municipio de Jáltipan de Morelos, al sur del estado de Veracruz, a inicios de este mes.

Se trató de Dimas "N", un hombre que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en el municipio de Cosoleacaque, en la zona sur de Veracruz, el pasado 26 de enero de este 2026. De acuerdo con la información, Dimas fue privado de la libertad por un comando armado en el fraccionamiento de Los Mangos.

Familiares de Dimas, ya han reclamado el cuerpo para darle cristiana sepultura, luego de que las pruebas de ADN confirmaron su identidad. Hasta el momento, se desconoce cómo fue que su cuerpo terminó en la fosa clandestina de Jáltipan de Morelos.

¿Cómo fue hallada la fosa clandestina al sur de Veracruz?

El pasado 5 de febrero de este 2026, fue localizada una presunta fosa clandestina en un predio ubicado entre los municipios de Jáltipan de Morelos y Texistepec, en la zona sur del estado de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y Ejército Mexicano, acudieron a la zona donde se exhumaron los cuerpos, para acordonar el área; se trata de un predio ubicado cerca de un poblado conocido como El Cocuital en Jáltipan de Morelos.

Cuerpos hallados en fosas serán trasladados a Nogales

Autoridades informaron que los restos humanos serán llevados a la zona centro del estado para su identificación, ya que en el municipio de Nogales se encuentra la única unidad integral de Servicios Médicos Forenses e identificación forense humana.

Los colectivos mencionan que el traslado de los cuerpos, también genera un grave retraso a la necesidad de las familias víctimas de desaparición para obtener información sobre la identificación en fosas activas.

