¿Christian Nodal Esta Interesado en Comprar Equipo de Futbol de Veracruz?; Esto Fue lo que Dijo

Durante el tercer concierto masivo de los festejos del Carnaval de Veracruz, el cantante de música regional mexicana Christian Nodal fue quien se presentó en la Macroplaza del Malecón la noche del pasado domingo 15 de febrero.

Durante su presentación, el cantante contó distintas anécdotas, entre ellas una de las más memorables, pues involucra a un conocido equipo de futbol veracruzano, por lo que los asistentes se emocionaron al escuchar las palabras del cantautor.

Según lo narrado por Nodal, conoció a Fernando Lugo, un conocido director de videos musicales de origen veracruzano, y menciona que siempre le decía que le gustaba mucho ese equipo de futbol, teniendo en mente la idea de comprarlo cuando tuvieran la posibilidad económica.

Siempre me decía: 'Eeh, compa Nodal, cuando nos hagamos ricos, güey, hay que comprar ahí el equipo (…) hay que volvernos en la liga'

Los asistentes, al escuchar la anécdota, no pudieron contener la emoción y, entre gritos, sugirieron al cantante mexicano que comprara dicho club deportivo de futbol, a lo cual Nodal solo sonrió.

¡Que lo compre, que lo compre!

Nodal menciona que esas palabras que intercambió con Fernando siempre se le quedaron en el corazón porque el director siempre lleva a Veracruz en su mente, en su alma.

Hasta el momento no se han dado mayores declaraciones acerca del tema, por lo que se desconoce si la compra del conocido club de futbol está entre las opciones de adquisición de Christian Nodal.

Concierto de Christian Nodal en Veracruz es retrasado por condiciones climatológicas

El cantante de música regional agradeció a los asistentes su presencia y continuó con su presentación de manera normal, sin que se registraran percances en dicho evento masivo.

Cabe destacar que el concierto comenzó cerca de dos horas después del horario original, ya que, debido a las condiciones climatológicas que se habían pronosticado para el pasado domingo 15 de febrero, el evento fue retrasado como medida preventiva.

