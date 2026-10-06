Seguridad

Dos Presuntos Extorsionadores Permanecerán en Duport Ostion, al Sur de Veracruz

Luego de ser detenidos, los sujetos señalados de cometer dicho ilícito permanecerán en prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra

Dos Presuntos Extorsionadores Permanecerán en Duport Ostion, al Sur de VeracruzAmbos sujetos fueron intervenidos por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Foto: Observatorio Ciudadano Coatzacoalcos, A.C

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Dos presuntos extorsionadores seguirán en prisión preventiva en Duport Ostión, Veracruz. Se les acusa de cobrar piso a negocios en Coatzacoalcos.

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