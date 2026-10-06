Dos Presuntos Extorsionadores Permanecerán en Duport Ostion, al Sur de Veracruz

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, los dos presuntos extorsionadores detenidos en días pasados tras una persecución en el malecón costero continuarán en el centro penitenciario Duport Ostión.

Luego de que un juez de control determinara imponerles prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. Se trata de Omar “N”, alias “El Negro”, de 35 años, y Ángel Jair “N”, de 31.

Ambos sujetos fueron intervenidos por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), señalados por su presunta participación en el cobro de piso a establecimientos comerciales.

La captura de los señalados ocurrió después de que presuntamente cobraran cinco mil pesos a un negocio de mariscos ubicado sobre la avenida Universidad. Tras recibir el dinero, ambos habrían intentado escapar a bordo de un automóvil.

Luego de la audiencia correspondiente, el juez calificó de legal la detención. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar su posible relación con otros casos de extorsión y cobro de piso registrados en negocios de Coatzacoalcos.