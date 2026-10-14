Seguridad

Hombre es Hallado sin Vida Dentro de Centro de Rehabilitación en Veracruz

Una persona falleció dentro de un inmueble en el municipio de Medellín de Bravo, lo que ocasionó la movilización de corporaciones de seguridad

Hombre es Hallado sin Vida Dentro de Centro de Rehabilitación en VeracruzAutoridades investigan el hecho para esclarecer en que circunstancias falleció la víctima. Foto: N+

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Movilización en Veracruz: un hombre fue hallado muerto en un centro de rehabilitación en El Moralillo. Policía y Fiscalía ya investigan.

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