Hombre es Hallado sin Vida Dentro de Centro de Rehabilitación en Veracruz

Una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas se registró debido al reporte en el que se informaba que una persona se encontraba sin vida en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, se dio a conocer que la persona fallecida estaba al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la localidad de El Moralillo, en el municipio citado con anterioridad.

Hasta este momento, la víctima no ha sido identificada; sin embargo, se dio a conocer que es un hombre de aproximadamente 51 años. Las causas y condiciones en las que se dio dicho fallecimiento aún se desconocen.

Derivado de estos hechos, elementos de la Policía Estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) arribaron al sitio donde se registraron los hechos para llevar a cabo las diligencias, así como el levantamiento correspondiente del cuerpo.