La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de siete años, siete meses y seis días de prisión contra Ángel 'N', luego de acreditarse su responsabilidad penal por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2021, cuando elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) detuvieron al ahora sentenciado en el municipio de Naranjos, al norte del estado.

Durante la intervención, las autoridades le aseguraron cuatro armas de fuego, tres largas y una corta tipo escuadra, así como 356 cartuchos de diversos calibres, 14 cargadores y tres chalecos tácticos. Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz presentó los elementos de prueba ante la autoridad judicial, que determinó imponerle, además de la pena de prisión, una multa de 15 mil 638 pesos.