Suspensión de Clases en Veracruz Este 9 de Octubre 2025: Lista de Municipios Sin Actividades

Autoridades de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC), informaron por medio de un boletín que derivado del pronóstico de lluvias, las cuales se prevé como intensas en todo el estado, se determinó la suspensión de clases 59 municipios, ubicados en la región norte del estado de Veracruz el jueves 9 de octubre de 2025 en todos los niveles educativos en los siguientes municipios:

Álamo Temapache Gutiérrez Zamora Tampico Alto Benito Juárez Huayacocotla Tancoco Castillo de Teayo Ilamatlán Tantima Cazones de Herrera Ixcatepec Tantoyuca Cerro Azul Ixhuatlán de Madero Tecolutla Chalma Juchique de Ferrer Tempoal Chiconamel Martínez de la Torre Tenochtitlán Chicontepec Mecatlán Tepetzintla Chinampa de Gorostiza Misantla Texcatepec Chontla Naranjos de Amatlán Tuhuatlán Chumatlán Nautla Tlachichilco Citlaltépetl Ozuluama de Mascareñas Tlapacoyan Coahutlán Papantla Tuxpan Coatzintla Pánuco Vega de Alatorre Colipa Platón Sánchez Yecuatla Coxquihui Poza Rica de Hidalgo Zacualpan Coyutla Pueblo Viejo Zontecomatlán de López y Fuentes El Higo San Rafael Zozocolco de Hidalgo Espinal Tamalín Filomeno Mata Tamiahua

Protección Civil recomienda extremar precauciones por la persistencia de lluvias

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC), mantiene activa la Alerta Gris del SIAT-Yer en Fase de Acción. La decisión se adopta tras el análisis de los pronósticos meteorológicos más recientes, los cuales indican que persistirán lluvias de intensidad significativa, con posibilidad de crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de montaña.

Las autoridades hicieron el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales, vigilar los niveles de ríos y arroyos, evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas a pie o en vehículos y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.

¿Cuáles son las condiciones climatológicas para este jueves 9 de octubre?

De acuerdo con la información emitida por las autoridades en materia de Protección Civil, en las próximas 48 horas la vaguada presente en el oeste y suroeste del Golfo de México ocasionará un flujo de humedad hacia el territorio nacional. Para Veracruz se prevé potencial de lluvias y tormentas generalizadas las cuales presentaran acumulados de 10 a 50 milímetros y máximos que podrían alcanzar hasta los 70 a 150 milímetros en cuencas del norte, centro y sur del estado.

En conjunto con las precipitaciones, se esperan vientos que estarán presentes desde el noroeste, norte y noreste, con rachas de fuertes de 45 a 60 km/h en la costa central, donde el oleaje se espera sea alto. Se contempla un marcado descenso de la temperatura, sobretodo en áreas con nublados.

