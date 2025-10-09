CFE Informa Sobre Intermitencia en Energía eléctrica en Zonas de Veracruz por Lluvias

La tarde de este jueves 9 de octubre, por medio de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que debido a la presencia de las lluvias de moderadas a fuertes registradas en la costa del Golfo de México y parte montañosa central del estado de Veracruz y norte de Puebla, en diferentes horarios se suscitaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

También se dio a concer que hasta el momento se ha restablecido el suministro por lo menos en un 88% de usuarios afectados. Debido a estas interrumpciones, se vieron afectados varios semáforos de la zona. Entre las vialidades que presentan afectaciones en semáforos, se encuentran la Avenida Diaz Mirón, la calzada Simón Bolívar, la Avenida Miguel Ángel de Quevedo y la Avenida Xalapa. Se informó que continuarán las labores hasta recuperar el 100% de suministro.

Información en desarrollo...