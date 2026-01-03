Velan Cuerpo del Capitán Luis Enrique Castillo en Veracruz; Murió en Accidente Aéreo en Texas

Durante este sábado 3 de enero en las inmediaciones de la comunidad conocida como “El Pantano” perteneciente al municipio de Tierra Blanca. Ubicado en la zona centro del estado de Veracruz. En este lugar es velado el cuerpo del piloto de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), Luis Enrique Castillo Terrones. Justo en las instalaciones de la casa de sus padres. Hasta donde familiares y amigos se han dado cita para acompañar al marino que falleció en el accidente aéreo ocurrido en Galveston, Texas.

Realizan misa de cuerpo presente en honor del Teniente Luis Enrique Castillo Terrones

En este lugar fue sido oficiada una misa de cuerpo presente. Se informó que posteriormente, los restos serán sepultados en el Panteón Loma Caballo, en el mismo municipio de Tierra Blanca. El teniente formaba parte de la tripulación que murió en el accidente aéreo en Galveston, Texas, en los Estados Unidos, el pasado 22 de diciembre.

El desplome de la aeronave en la que servía como copiloto ocurrió al trasladar a un niño para recibir atención especializada en un hospital de Galveston en Texas. Después de este homenaje póstumo que ha sido realizado ayer por la tarde en las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, el cuerpo fue trasladado a su tierra natal en Veracruz. Ha sido velado durante la noche.

El teniente será sepultado en la tierra que lo vio nacer

Hoy en esta comunidad que han sigue consternada por los hechos ocurridos a finales del mes de diciembre en Texas, ha sido celebrada una misa de cuerpo presente, se informó que hoy mismo por la tarde será sepultado en la tierra que lo vio nacer, ahí será donde le darán el último adiós sus familiares y amigos al teniente Luis Enrique Castillo Terrones quien falleció haciendo lo que mas amaba que era volar.

