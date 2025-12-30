Velan a Inés Alvarado en Villa Allende, Veracruz, Víctima en Accidente de Tren Interoceánico

Inés Alvarado, fue identificada una de las víctimas veracruzanas que perdió la vida en el descarrilamiento de tren interoceánico en Oaxaca. Ella viajó hace una semana a Salinas Cruz, para disfrutar de la navidad con su hijo, quien por motivos de trabajo en esta ocasión no podría celebrar las fiestas decembrinas en su natal Villa Allende, Coatzacoalcos por cuestiones de trabajo.

Su boleto ya había sido adquirido, el 28 de diciembre regresaría a su casa para preparar todo y despedir el año 2025 con el resto de su familia sin imaginar que un accidente le quitaría la vida. Así lo narra su hermano Rafael Alvarado.

Estamos sorprendidos por lo que pasó, no esperábamos esto, ella venía de viaje, venía de ver a su hijo

De acuerdo con el esposo de Inés Alvarado, el cuerpo de su esposa llegó a su domicilio en Villa Allende, este martes 30 de diciembre sobre las 6:30 de la mañana, donde fue velada por amigos, familiares y vecinos para despedirse.

Dos camionetas nos vino escoltando desde Juchitán hasta acá, nos quedamos con el trámite para sepultarla en la Villa

Víctima de tren descarrilado en Oaxaca será sepultada en panteón de Villa Allende

Está no era la primera vez que Inés viajaban en el tren interoceánico, así lo compartió su esposo Ignacio Carrillo Melchi, para ellos era bonito hacer este recorrido de aproximadamente seis horas y así disfrutar de los paisajes.

De cariño su esposo le decía "Gordita", con quién casado por más de 30 años y formó una familia. La describe como un mujer dedicada a su hogar.

Fue muy sana, emprendedora, trabajadora, dedicada a su casa

Entre lágrimas y dolor por su partida, amigos y familiares de Inés, la acompañaron en el panteón municipal de Villa Allende para darle el último adiós.

