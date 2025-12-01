Veracruzana y Jalisciense Contraen Matrimonio tras Conocerse en un Videojuego en Línea

Esta historia comenzó por un videojuego en línea. Cinthia Velasco y Alejandro Ramírez son los protagonistas de esta singular historia que dio inicio a principios de este 2025 mientras utilizaban un juego de multijugador en línea.

Ella de Veracruz y él originario de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se conocieron mientras jugaban y comenzaron a frecuentarse para jugar. Según narra Alejandro, un día el juego los emparejó en la misma partida y, después de eso, seguido se conectaban, cuadraban tiempos para jugar y utilizaban el chat de voz para comunicarse.

El juego se salió de lo virtual, ya que tiempo después optaron por conocerse en la realidad. Así fue como Alejandro, quien es comerciante, viajó desde Guadalajara hasta el puerto de Veracruz para conocerse. Así transcurrieron los días, las semanas y después de nueve meses las cosas cambiaron.

En el juego ella se llama Inge; yo le decía Inge esto, Inge el otro, y así nos poníamos a jugar. Ahora sí que fue de imprevisto, de la nada.

De jugar como equipo en un videojuego y combatir contra otros adversarios, pasaron a ser equipo en la vida real, pues este lunes 1 de diciembre contrajeron matrimonio en el Registro Civil del puerto de Veracruz.

Lo que comenzó como un juego, terminó en un "Sí, acepto"

Cinthia menciona que después de jugar en el celular y tras nueve meses de conocerse, ya tenían muchas ganas de casarse. Ella dice que no pensó que la situación fuera a crecer tanto; sin embargo, siente que él es la persona de su vida.

Teníamos muchas ganas de unirnos, de casarnos y dijimos: ¿Por qué no? Él es la persona de mi vida y, al final, decidimos quedarnos juntos.

Con su vestido de jarocha veracruzana, Cinthia le dio el sí ante un juez del Registro Civil de Veracruz al oriundo de la perla tapatía, quien acudió vestido de mariachi, mencionando que no hay que pensarlo tanto. Y así, lo que comenzó como un juego, terminó en matrimonio.

Como van las cosas, ¿para qué pensarlo tanto? A seguir en el juego y ahora sí, a la iglesia en marzo.

