Video: Camioneta Termina Destrozada al Evitar Choque Frontal tras Invasión de Carril en Veracruz

El rebase presuntamente imprudente de un conductor que circulaba sobre la carretera Veracruz-Poza Rica a la altura del kilómetro 180, exactamente cerca de la central nucleoeléctrica Laguna Verde del municipio de Palma Sola, ocasionó un choque múltiple entre una camioneta particular y un camión.

A través de un video que circuló en redes sociales, muestra cómo el auto siniestrado esquiva a un auto que hizo un rebase en sentido contrario, por lo que el responsable del volante pierde el control, impacta a un camión y termina saliéndose del camino hasta quedar a punto de caer a un arroyo.

Video: Así Fue Como Camioneta Chocó Contra Autobús y se Salió de la Carretera en Palma Sola

Se reportó que la persona que perdió el control y se estrelló contra la entrada de un rancho no resultó con golpes graves, por lo que no se requirió que fuera trasladada a un hospital. El hecho fue atendido por cuerpos de emergencia del Farallón y Guardia Nacional, así como elementos de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

De acuerdo a lo informado, el conductor del rebase es conocido en el municipio de Palma Sola, aunque hasta el momento se desconoce si habrá alguna acción en su contra.

Choque múltiple provoca cierre parcial en carretera Córdoba-Orizaba

Sobre la autopista Córdoba-Orizaba se registró el cierre parcial en uno de los carriles con dirección al estado de Puebla, el pasado jueves 27 de noviembre, esto según la información emitida por personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

De acuerdo con la información obtenida, lo anterior responde a un choque múltiple a la altura del kilómetro 285, donde hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, solo daños materiales, los cuales fueron mínimos.

Según los indicios, la presunta falta de precaución para manejar pudo ser la causa para que se registrara este accidente. Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó acerca del cierre parcial en la circulación de dicha carretera.

