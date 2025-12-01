Inicio Veracruz ¿Cuándo Depositan Beca Rita Cetina y Benito Juárez en Veracruz? Calendario de Diciembre 2025

¿Cuándo Depositan Beca Rita Cetina y Benito Juárez en Veracruz? Calendario de Diciembre 2025

Liana Zamudio | N+

Te compartimos las fechas de pago en las que se hará el depósito de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en el estado de Veracruz en diciembre 2025

Este mes se dará un último pago este 2025 para los beneficiarios que cobran las becas Becas Rita Cetina y Benito Juárez. Foto: X @apoyosbienestar

Este lunes 1 de diciembre 2025, las autoridades del Bienestar, han informado las fechas de pago para los que cobran las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, en el estado de Veracruz. En N+ te compartimos todos los detalles.

Como se han llevado a cabo en los distintos programas sociales, el pago de los apoyos será conforme a la inicial del apellido paterno de la persona beneficiada. El bloque del último pago del año, se realizará del jueves 4 al 18 de diciembre 2025.

Calendario de pagos para beca Rita Cetina y beca Benito Juárez en Veracruz en diciembre 2025

Este mes decembrino, se realizarán los últimos pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez en el estado de Veracruz de este año 2025. A continuación, te dejamos el calendario de pagos el cual será por orden alfabético, para que no te pierdas las fechas de depósitos.

  • Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B
  • Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C
  • Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F
  • Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G
  • Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L
  • Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M
  • Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R
  • Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S
  • Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

¿Dónde se ubican los bancos del bienestar en Veracruz?

Existen 4 bancos del bienestar en la ciudad de Veracruz, en los que puedes cobrar tu dinero de las becas Rita Cetina y Benito Juárez. Te compartimos las direcciones exactas para que puedas hacer uso de tu depósito. 

  1. Calle Independencia #960, colonia Centro. Código postal 91700
  2. Avenida Salvador Díaz Mirón sin número, colonia Centro. Código postal 91700
  3. Avenida Salvador Díaz Mirón #23, El Floresta. (Dentro de una plaza). Código postal 91940 
  4. Carretera Paso por Santa Fé, sin número, Delfino Victoria (Santa Fé). Código Postal 91690

