Video: Fuertes Lluvias Provocan Inundaciones en Viviendas y en una Agencia Automotriz en Córdoba

La tarde de este viernes 26 de septiembre, se registró intensa lluvia en el municipio de Córdoba, así como en sus alrededores. Este fenómeno dejó como saldo anegaciones en al menos ocho viviendas de varias colonias como Infonavit el Dorado, Fraccionamiento Alameda, Colonias Lázaro Cárdenas y Fraternidad, y en los bulevares Córdoba-Fortín y Tratados de Córdoba, así lo informó Jorge Tress Martínez, Coordinador de la UMPC de Córdoba.

Tuvimos una tormenta eléctrica acompañada de lluvias moderadas, dejando afectaciones en diferentes colonias de la ciudad, y avenidas y calles, no se reportan personas lesionadas.

Además, al interior de una agencia automotriz se reportaron afectaciones considerables en algunas unidades, ya que su patio trasero terminó inundado. Tras estos hechos se informó que no se realizó el reporte correspondiente al número de emergencias 911, ya que al ser propiedad privada no se solicitó el apoyo de las autoridades en este comercio.

Detectan en Córdoba zonas vulnerables por temporada de lluvias

En el municipio de Córdoba, fueron detectadas al menos 15 colonias donde cada vez que llueve se registran anegaciones, en algunos casos se han evacuado habitantes de manera preventiva, así lo informó Jorge Tress Martínez , Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil de Córdoba.

Esto es sobre todo por temas de anegamientos por fenómenos perturbadores de carácter hidrometeorológico, también hay un apartado en Atlas, donde están las zonas dictaminadas por parte de la Secretaría de Protección Civil.



En la región montañosa del municipio de Córdoba hay por lo menos tres puntos donde ya se han registrado deslaves, e incluso, remoción de masa terrestre. Estas zonas pueden ser consultadas en el atlas municipal de riesgo que se elaboró de manera digital para el rápido acceso en caso de necesitar consultarlo.

Bueno ahorita tenemos tres puntos en especial que es la barranca que comunica Tecama Calería y Acayotla, está la barranca de la luz Palotal hacia San Rafael Caleria, y bueno el proceso de remoción de masa que hay ahorita en Infonavit Santa Margarita.

Mencionó que en el caso particular del Infonavit Santa Margarita, los vecinos ya fueron notificados que serán evacuados de manera preventiva en caso de ser necesario al gimnasio Mexicano o la arena Córdoba. El Coordinador dio a conocer que cuando se dio este proceso de remoción de masa del año pasado, se hizo una evacuación preventiva, se les ofreció un refugio temporal, los afectados se movilizaron con algún familiar o incluso con vecinos.

Bueno se les notifica mediante documento que están en una zona de riesgo y el protocolo a seguir es que en caso de un aviso especial por parte de la Secretaría, por el ingreso de algún ciclón tropical, haríamos la evacuación de las familias, poniendo a su disposición, el refugio temporal más cercano.

