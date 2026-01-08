Dan Último Adiós a Federico en Campeche; Niño que Murió en Desplome de Aeronave en Galveston

La tarde de este jueves 8 de enero, entre lágrimas y aceptación, familiares y amigos del pequeño Federico se despidieron de él tras la llegada de su cuerpo a su domicilio ubicado en la ciudad de Escárcega, perteneciente al estado de Campeche.

Luego de varias horas de permanecer en el domicilio, su cuerpo fue trasladado a la iglesia Inmaculado Corazón de María, en donde fue bautizado. En un acto de fe, amor y profunda tristeza, recibió la bendición de la Iglesia católica.

De acuerdo con los datos que han compartido los mismos familiares del pequeño, se optó por que su cuerpo fuera cremado. El pequeño Federico ahora descansa justo con su hermanita Rosita. Este pequeño tuvo una vida corta, pero ha dejado una enorme huella entre amigos, familia y personas que lo llegaron a conocer.

Abuelita de Federico narra cómo se enteró del accidente donde su nieto perdió la vida

Tras el accidente aéreo, en el que un menor murió tras desplomarse la avioneta en la que era trasladado a un hospital de Estados Unidos, familiares de un menor de dos años, que también perdió la vida en este accidente, han dejado saber su sentir, como es el caso de Rosa María Franco, abuela del menor, quien dice que aún no asimila la noticia.

Rosa María informó que la aeronave en la que eran trasladados el menor de dos años junto a la madre salió hacia su destino aproximadamente entre las once o doce de la noche y que la noticia les llegó alrededor de las 12:30 de la noche.

"En un jet creo que se los llevaron y, cuando estaba él hablando con su esposa, se cortó la comunicación y ya no supimos más; hasta después fue que nos enteramos de la desgracia."

También se dio a conocer que el menor viajaba hasta la ciudad de Galveston, en espera de un trasplante de una parte de su cuerpo debido al accidente en el que el menor terminó con quemaduras; sin embargo, en el transcurso del viaje, su esposo perdió comunicación con ellos. Rosa manifestó que el menor era muy querido y que sus conocidos lo apreciaban.

