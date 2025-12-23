Muere Niño Mexicano de 2 Años Durante el Accidente Aéreo en Galveston, Texas

Autoridades informaron que tras el accidente del desplome de una aeronave de la Armada de México ocurrido en Galveston, Texas, se confirmó el fallecimiento de un menor de dos años que era trasladado para recibir atención médica especializada debido a un accidente que tuvo, el cual le provocó quemaduras al caerle agua hirviendo.

Video: Reportan Graves a Sobrevivientes de Avionazo de la Marina en Galveston; Reportan un Desaparecido

¿Qué se sabe del menor que murió en el accidente aéreo de Galveston, Texas?

El pasado viernes 19 de diciembre, el menor sufrió un accidente donde terminó con quemaduras de tercer grado por agua hirviendo. Fue llevado por sus familiares a un hospital en Escárcega, Campeche, y después de varias horas, los médicos indicaron que no contaban con lo requerido para atender las necesidades médicas del menor.

Fueron los mismos familiares quienes solicitaron el traslado del menor a una clínica; sin embargo, esta acción fue denegada, ya que se les comentó que no contaban con ambulancias disponibles para gestionar su traslado, por lo cual deciden llevarlo a un hospital privado.

En dicha institución les señalaron la misma situación, donde indicaron que debido a las lesiones del menor, no lo tenían cómo atenderlo, por lo cual necesitaban una ambulancia; sin embargo, el costo de la misma oscilaba entre los 10 mil pesos, a lo cual la familia manifestó no tener dicha cantidad.

Noticia relacionada: Pescador Rescata a Enfermera Luego de Accidente de Aeronave de la Semar en Galveston, Texas

Menor con quemaduras era trasladado por la SEMAR a la ciudad de Galveston, Texas

La familia consiguió un auto particular que apoyó en las labores de traslado del menor hasta el Hospital General Doctor Agustín Orán, en donde el menor fue atendido y estabilizado. Así mismo, fue en este punto donde se logró tener contacto con la Fundación Michou y Mau.

Después de estos acontecimientos, la Secretaría de Marina (SEMAR), por su parte, realizó un operativo especial para gestionar el traslado del menor de dos años desde el Hospital General Agustín Orán hasta el aeropuerto de la capital yucateca, en donde posteriormente sería trasladado a la ciudad de Galveston, Texas.

Video: Michou y Mau Se Solidariza con Familias tras Desplome de Aeronave Mexicana que Apoyaba en Galveston

Sin embargo, el pasado lunes 22 de diciembre, se registró el desplome de la aeronave de la Armada de México en la que era trasladado el menor de dos años. Se informó que el accidente se registró en la bahía de West Galveston, presuntamente por la densa niebla, cuando la aeronave se dirigía al Aeropuerto Internacional Scholes.

Historias recomendadas:

LAVR