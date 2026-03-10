Familia Yucateca Sufre Presunta Extorsión Mientras se Hospedaba en un Hotel de Campeche

Una familia yucateca vivió un intento de extorsión por medio de una llamada telefónica, la cual recibieron por parte de sujetos con un presunto tono amenazante, mientras se hospedaban en un hotel de la zona centro de Campeche.

La familia respondió la llamada y narra que del otro lado de la línea, sujetos desconocidos aseguraban que dos de sus familiares habían sido secuestrados y exigían 100 mil pesos para que supuestamente pudieran dejarlos en libertad.

Ante este hecho, las personas afectadas alertaron a las autoridades y minutos después, se registró la movilización inmediata de los elementos policiacos y personal ministerial en la zona del Centro Histórico de la ciudad de Campeche tras reportarse la presunta privación ilegal de la libertad.

Mientras iban avanzando las diligencias, las autoridades lograron dar con la ubicación de los dos jóvenes que presuntamente en la llamada habían sido señalados como los que estaban desaparecidos. Se reportó que ambos estaban sanos y salvos.

Víctimas de intento de extorsión interponen denuncia ante el Ministerio Público

Según la versión de los jóvenes, narraron que durante el transcurso de varios minutos se quedaron sin señal en sus teléfonos celulares, situación que fue aprovechada por los delincuentes para realizar la llamada y de esta manera, realizar el montaje del supuesto secuestro de los jóvenes para exigir el pago del rescate.

Al confirmarse que no existía una privación ilegal de la libertad, el caso anterior quedó como un aparente intento de extorsión por medio de una llamada telefónica. Finalmente, las personas afectadas por esta situación decidieron acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente por este tipo de hechos.

Mientras tanto, las autoridades informaron que continúan las investigaciones correspondientes para dar con los presuntos responsables de estos hechos ocurridos contra una familia yucateca mientras se hospedaba en un hotel de la zona centro del estado de Campeche.

LAVR