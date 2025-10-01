Buscan a Juan Pablo y Xóchitl, Menores Desaparecidos en Diferentes Puntos de Zacatecas

En Zacatecas, dos menores se encuentran desaparecidos. Uno de ellos se trata de Juan Pablo Martínez Abundio, de 13 años, quien fue visto por última vez el 27 de septiembre en la capital.

Noticia relacionada: Entre Lágrimas, Madre Pide Ayuda Para Encontrar a su Hijo; lo Sacaron a la Fuerza de su Casa

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, Juan Pablo mide 1.72, es de complexión delgada y de tez morena clara. Como señas particulares tiene un lunar arriba de la ceja derecha.

El día de su desaparición vestía playera deportiva azul, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis blancos.

Buscan a otra menor desaparecida en Zacatecas

Sin embargo, Juan Pablo no es el único menor que se encuentra desaparecido en Zacatecas, ya que también se está en la búsqueda de Xóchitl Careli.

La menor, de 15 años, mide 1.40, es de complexión delgada; tez morena, ojos medianos negros, boca grande y de nariz afilada. Como señas particulares tiene una cicatriz en la rodilla derecha.

Xóchitl Careli Reyes Carrillo fue vista por última vez el 25 de septiembre en Guadalupe, Zacatecas. El día de su desaparición vestía una blusa de manga larga negra, falda blanca, calceta tipo deportiva y tenis blancos.

Cabe mencionar que Xóchitl ya había sido reportada como desaparecida en dos ocasiones más. El primer protocolo ALBA señala que había desaparecido el 31 de mayo de 2025, en el municipio de Trancoso e informando su localización el 2 de junio.

La menor no había sido víctima de ningún delito; semanas después, el 24 de junio, la Fiscalía de nueva cuenta publicó el protocolo ALBA por su no localización en el mismo municipio, dando a conocer su localización una semana después, el 1 de julio por ausencia voluntaria.

Si usted tiene información que ayude a los familiares de Juan Pablo y Xóchitl Careli a dar con su paradero puede comunicarse a los teléfonos de la Dirección General de la Policía de Investigación del Estado las 24 horas del día.

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas: