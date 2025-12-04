¿Qué Colonias de Zacatecas se Quedarán sin Agua? JIAPAZ Detalla el Corte del 5 de Diciembre
Toma tus precauciones, pues se suspenderá el servicio de agua potable en varias colonias de Zacatecas y esto podría durar poco más de dos días
La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) informó que, por mantenimiento al sistema ‘La Joya’, este viernes 5 de diciembre se suspenderá el servicio en 18 colonias y en algunas comunidades de 3 municipios de la entidad.
De acuerdo con autoridades, se reemplazarán algunas piezas de acero que tiene el rebombeo denominado Base 3, ubicado en Morelos, por las que se inyectan 117 litros de agua por segundo a la línea de conducción que va a la capital, donde se instalará una válvula de control del sistema de abastecimiento ‘La Joya’, que no se han renovado desde hace 60 años, cuando se creó en 1966.
¿Qué colonias de Zacatecas no contarán con agua potable desde el 5 de diciembre?
Para esto, será necesario parar los 14 pozos que componen el sistema, afectando el tandeo en:
- Díaz Ordaz I, II y III
- Los Bolos I, II y III
- La Caminera
- Lomas de la Soledad
- Sierra de Álica
- Parte alta de La Minera
- Bancomer
- Privada Asís
- Lázaro Cárdenas
- Frente Popular
- Luis Donaldo Colosio
- Las Margaritas
- La Mercedes
- Barrio La Pinta
- Lomas del Calvario
- Úrsulo García
- Lomas del Capulín
- Lomas de Bracho
- Avenidas Torreón, Juárez, Fernando Villalpando y Genaro Codina
- Calles Del Cobre y Del Rebote
- Alameda
- Centro Histórico
Parte baja de la cabecera municipal de Morelos (a partir de calle San Antonio):
- Hacienda Nueva
- Las Pilas
- La Escondida
- La Pimienta
Municipio de Vetagrande:
- Guadalupito
- Llano de las Vírgenes
- Cata de Juanes
¿Cuándo regresará el suministro de agua?
En dichas colonias y comunidades contarán con el servicio de agua potable hasta el domingo 7 de diciembre, por lo que se recomienda a la población almacenar agua del tandeo del miércoles 3 de diciembre y utilizar el vital líquido solo para actividades esenciales.
