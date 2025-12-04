¿Qué Colonias de Zacatecas se Quedarán sin Agua? JIAPAZ Detalla el Corte del 5 de Diciembre

La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) informó que, por mantenimiento al sistema ‘La Joya’, este viernes 5 de diciembre se suspenderá el servicio en 18 colonias y en algunas comunidades de 3 municipios de la entidad.

De acuerdo con autoridades, se reemplazarán algunas piezas de acero que tiene el rebombeo denominado Base 3, ubicado en Morelos, por las que se inyectan 117 litros de agua por segundo a la línea de conducción que va a la capital, donde se instalará una válvula de control del sistema de abastecimiento ‘La Joya’, que no se han renovado desde hace 60 años, cuando se creó en 1966.

¿Qué colonias de Zacatecas no contarán con agua potable desde el 5 de diciembre?

Para esto, será necesario parar los 14 pozos que componen el sistema, afectando el tandeo en:

Díaz Ordaz I, II y III

Los Bolos I, II y III

La Caminera

Lomas de la Soledad

Sierra de Álica

Parte alta de La Minera

Bancomer

Privada Asís

Lázaro Cárdenas

Frente Popular

Luis Donaldo Colosio

Las Margaritas

La Mercedes

Barrio La Pinta

Lomas del Calvario

Úrsulo García

Lomas del Capulín

Lomas de Bracho

Avenidas Torreón, Juárez, Fernando Villalpando y Genaro Codina

Calles Del Cobre y Del Rebote

Alameda

Centro Histórico

Parte baja de la cabecera municipal de Morelos (a partir de calle San Antonio):

Hacienda Nueva

Las Pilas

La Escondida

La Pimienta

Municipio de Vetagrande:

Guadalupito

Llano de las Vírgenes

Cata de Juanes

¿Cuándo regresará el suministro de agua?

En dichas colonias y comunidades contarán con el servicio de agua potable hasta el domingo 7 de diciembre, por lo que se recomienda a la población almacenar agua del tandeo del miércoles 3 de diciembre y utilizar el vital líquido solo para actividades esenciales.

Yadira Limón / N+

