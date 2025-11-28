Rescatan en Zacatecas a Tres Menores Guatemaltecas; Una de Ellas Estaba Embarazada

Tres niñas originarias de Guatemala fueron rescatadas en Zacatecas. Una de las menores ingresó al país embarazada y dio a luz en el estado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el rescate de las menores se llevó a cabo en coordinación con la procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF Zacatecas, quien realizó el retorno de las pequeñas vía aérea.

¿Dónde fueron localizadas las menores guatemaltecas?

Las menores fueron rescatadas de un tráiler y, según el Instituto de Migración, una de ellas estaba embarazada y dio a luz en Zacatecas, por lo que quedaron bajo el resguardo del SEDIF. Posteriormente, se entregaron a autoridades guatemaltecas que las reunirán con sus familias.

Al momento, se desconoce qué hacían las menores en Zacatecas y por qué venían sin acompañamiento de un adulto. Asimismo, no hay mayor información de la situación de estas menores en su país de origen.

