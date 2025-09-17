Vinculan a Proceso a Presunto Agresor y Ladrón de 4 Estudiantes en la FENAZA

Fue vinculado a proceso Leonardo ‘N’, presunto responsable de las agresiones y robos en contra de cuatro estudiantes en las inmediaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Unidad de Investigación de Delito de Robo de la Capital, informaron que Leonardo ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de robo y lesiones dolosas en contra de cuatro estudiantes del Programa Académico de Preparatoria Número II en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

A pocos días del inicio de la máxima fiesta de los zacatecanos, el sujeto vinculado a proceso y tres personas más en estado de ebriedad, habrían asaltado a cuatro víctimas. A la primera de ellas la habrían despojado de sus pertenencias materiales y económicas, mientras que a otro estudiante lo habrían golpeado y amenazado con arma de fuego para después robar sus cosas.

Antes de abandonar el área, los asaltantes habrían robado a otros dos jóvenes más, despojándolos de sus teléfonos celulares.

Como medida cautelar, se implementó prisión preventiva y dos meses de investigación a Leonardo ‘N’.

¿Qué se sabe sobre los presuntos agresores?

Desde el 11 de septiembre se había dado a conocer una versión sobre los hechos que indicaba que los comerciantes señalados de agredir a los estudiantes provenían de la Ciudad de México, y que tendrían entre 18 y 20 años de edad.

Los agresores habían sido entregados a la Policía Municipal y puestos a disposición de la Fiscalía de Zacatecas, con la intención de que se llevaran a cabo las investigaciones. No obstante, no se habló de agresiones físicas.

Este incidente causó preocupación entre padres de familia y estudiantes, sobre todo por tratarse de una zona con alta concentración de personas debido al desarrollo de la FENAZA.

