Hombre Muere Tras Ser Atacado por un Enjambre de Abejas en Ojocaliente, Zacatecas

Un hombre murió por picaduras de abeja en la comunidad de La Capilla, en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas. Es el segundo ataque más reciente que se ha registrado en la entidad.

¿Cómo sucedió el ataque de abejas que dejó sin vida a una persona?

Según el reporte de Protección Civil, al regresar de las labores de campo, tres hombres fueron atacados por un enjambre de abejas. Dos de los lesionados fueron trasladados al hospital comunitario de Trancoso por ser el nosocomio más cercano a la comunidad de La Capilla.

Pero debido al número de picaduras, una de las víctimas perdió la vida. Según autoridades, se informó que el hombre era vecino de la comunidad de La Verde.

Los pobladores de La Capilla refieren que en el corral de una vivienda, se encuentra un apiario, por tanto solicitaron a Protección Civil que intervenga para que sea retirado. Además de algunos enjambres que se localizan en el preescolar de la comunidad, donde pudieran atacar a los niños que acuden a clases.

Ataques previos de abejas en Zacatecas

Cabe recordar que el pasado jueves, en la comunidad Francisco García Salinas, en Fresnillo, otro ataque de abejas dejó a un hombre herido y varios animales de granja muertos

De acuerdo con el reporte oficial, cerca de las 17:00 hora,s unidades de emergencia acudieron al llamado del Sistema 911, encontrando a Benjamín N, de 72 años, con aproximadamente 25 picaduras. El hombre fue estabilizado en el lugar tras recibir atención médica por parte de paramédicos.

El ataque también provocó la muerte de dos gallos, tres porcinos, varios conejos y pollos.

Isidro Aparicio y Jorge Alberto Muñoz / N+

