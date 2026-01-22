Mueren Padre e Hijo por Accidente Automovilístico en Carretera de Loreto, Zacatecas

En Loreto, Zacatecas, padre e hijo perdieron la vida durante un accidente automovilístico sobre la carretera de Tierra Blanca que conduce al municipio de Luis Moya.

¿Qué se sabe del accidente?

De acuerdo con autoridades, la camioneta en que viajaban padre e hijo dio varias volteretas hasta que terminó con las llantas hacia arriba. Cuando llegaron los servicios de emergencias al sitio, mencionaron que las víctimas perdieron la vida casi al instante.

Los hombres fueron identificados como padre e hijo, de 82 y 52 años respectivamente. Ambos quedaron prensados dentro de la unidad, por lo cual, fue necesario el uso de equipo hidráulico conocido como ‘las quijadas de la vida’.

Tras liberar los cuerpos, estos fueron trasladados al Semefo, donde se realizará la necropsia de ley. La Fiscalía del Estado de Zacatecas ya investiga el accidente sobre la carretera de Tierra Blanca para deslindar responsabilidades.

Yadira Limón / N+

