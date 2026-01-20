Perro Pitbull que Mató a Niño de 5 Años en Zacatecas Presuntamente Sufría de Maltrato Animal

El perro de raza pitbull que le quitó la vida a un menor de cinco años en el mineral, fue consignado al Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas; la Fiscalía General de Justicia del Estado será quien determine si el can será sacrificado.

Luego de estar bajo observación en la Coordinación Estatal de Protección Civil, el animal continuó mostrando conductas agresivas, se cree que su actitud violenta está relacionada con maltrato animal.

Analizarán el comportamiento del perro tras ataque

Será necesario observar el comportamiento del perro en compañía de sus similares. Los especialistas señalan que, para estudiar la actitud agresiva de las mascotas, es imprescindible exponerlas a otros animales en espacios controlados.

¿Cómo ocurrió la muerte del menor?

Cabe recordar que este perro está involucrado en la muerte de un niño de cinco años, en la calle Toma de Zacatecas, en la colonia Francisco Villa.

Los servicios de emergencia fueron alertados del hecho, llegando hasta el punto y localizando al menor con severas lesiones en el rostro, por lo que fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica. Sin embargo, a los minutos perdió la vida.

