Joven de 25 Años Muere en Carretera a Nogales Tras Chocar Contra un Árbol

Un fatal accidente le arrebató la vida a una joven de 25 años; el percance se registró la madrugada del jueves 22 de enero, sobre la carretera a Nogales y a la altura del kilómetro 21, en sentido hacia el ingreso de Guadalajara.

Noticia relacionada: Pareja Termina Prensada tras Chocar contra un Árbol en Guadalajara

La joven, que tripulaba un auto sedán de modelo atrasado, perdió la vida de manera fulminante tras impactarse contra un árbol del camellón central. El siniestro fue reportado por varios automovilistas, quienes indicaban la presencia de un auto destruido y de su tripulante atrapada al interior.

Aunque trataron de auxiliarla, no pudieron hacer nada por ella

Al arribo de bomberos de Zapopan, así como de paramédicos, confirmaron la tragedia, localizando a la joven a bordo del asiento del conductor, misma que, tras la valoración, se confirmó que ya no contaba con signos de vida.

La zona fue resguardada debido a que el vehículo quedó obstruyendo parcialmente uno de los carriles de circulación, en tanto llegaban al sitio elementos de la Guardia Nacional Carreteras para fungir como primeros respondientes.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que la conductora perdió el control del auto para impactarse contra el árbol a alta velocidad. Además, en el lugar nadie identificó a la víctima, por lo que autoridades, rescatistas y forenses trabajaron por cerca de tres horas para poder extraer el cadáver, llevarlo a sus instalaciones y continuar con el proceso de ley.

Abraham Flores Maciel / N+

Historias recomendadas: