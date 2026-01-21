Sin Indicios para Identificar a Quien Abandonó el Cuerpo de una Bebé en Contenedor de Tlajomulco

A un día del hallazgo del cuerpo de una bebé recién nacida al interior de un contenedor de basura, no existen aún indicios que permitan identificar a la persona responsable de abandonar el cadáver en el fraccionamiento Valle de Tejeda, en Tlajomulco.

El hecho ocurrió a plena luz del día, en el cruce de las calles Valle del Drino y Valle del Orco, a escasos metros de un área infantil, situación que mantiene consternados a los vecinos de la zona.

Habitantes del fraccionamiento señalaron que, si bien están acostumbrados a encontrar objetos o incluso restos humanos en otros puntos, este caso no tiene precedente cercano.

Tras el hallazgo, fueron los propios vecinos quienes colocaron veladoras en el contenedor donde fue localizada la recién nacida. Algunos habitantes comentaron que el cuerpo aún contaba con el cordón umbilical, lo que incrementó el impacto entre la comunidad.

No descartan que el responsable viva en el mismo fraccionamiento

Vecinos no descartan que el o la responsable pudiera tratarse de alguien del mismo fraccionamiento. Uno de ellos relató haber observado desde su domicilio a una persona con manchas de sangre que gritaba pidiendo ayuda, por lo que sugirió revisar las cámaras de videovigilancia de la zona para esclarecer lo ocurrido.

El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio. Pese a que en el sitio donde se encuentran los contenedores hay cuatro cámaras del sistema de videovigilancia C5, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Actualmente, el área permanece desolada y sin presencia de menores en el parque infantil cercano. Ante esta situación, el municipio informó que reforzará la vigilancia en parques y áreas de juego, al tratarse de espacios frecuentados por niñas y niños.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco confirmó, a través de su área de comunicación social, que aún no se han determinado las causas de muerte de la bebé, ya que se investiga si nació sin vida o si fue privada de la vida al momento de su nacimiento.

