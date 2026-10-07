Accidentes

Ataque de Abejas Deja 15 Lesionados en Tabasco, Zacatecas

Entre los afectados hay cinco elementos de Protección Civil. Autoridades tuvieron que suspender actividades temporalmente

camioneta de Protección Civil Tabasco, ZacatecasAutoridades auxiliaron a los afectados tras el accidente. Foto: N+

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Un enjambre de abejas hiere a 15 personas en La Ciénega, Tabasco, Zacatecas. Protección Civil suspendió actividades escolares suspendidas.

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