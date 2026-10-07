Ataque de Abejas Deja 15 Lesionados en Tabasco, Zacatecas

Al menos 15 personas resultaron lesionadas tras ser atacadas por un enjambre de abejas en la comunidad de La Ciénega, perteneciente al municipio de Tabasco, Zacatecas.

Entre los afectados se encuentran cinco elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes pese a utilizar equipo especializado de protección, también sufrieron múltiples picaduras durante las labores de atención.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente movilizó a personal de emergencia para resguardar a la población y controlar la situación. Sin embargo, debido a la ubicación del enjambre y a las condiciones que representaban un riesgo para los habitantes, no fue posible retirarlo durante la misma jornada.

Ante esta situación, las autoridades determinaron suspender temporalmente las actividades en la escuela de la comunidad como medida preventiva, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

Protección Civil emitió además una alerta para que la ciudadanía evite acercarse a la zona afectada mientras continúan las labores para el retiro seguro del enjambre. Así lo informó Edgar Aayubh Mendoza, coordinador municipal de Protección Civil de Tabasco, Zacatecas.