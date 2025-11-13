Van 46 Denuncias por Violencia Digital en Secundaria de Zacatecas; Alumno Alteró Imágenes con IA

En la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, suman al momento 46 denuncias por el delito contra la intimidad sexual en la Secundaria Técnica Número 1 Lázaro Cárdenas del Río.

El viernes 7 de noviembre, se inició la carpeta de investigación derivado de la denuncia presentada por padres de familia de las víctimas, quienes señalaron la creación de contenido explicito con ayuda de inteligencia artificial.

La Unidad de Análisis de la Fiscalía continúa con el rastreo cibernético, además ya se solicitó apoyo al Área Cibernética Especializada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Hasta el momento no se ha logrado establecer la página donde presuntamente se compartía el contenido.

Al día de hoy se han recepcionado 46 denuncias, 46 manifestaciones, en las cuales se duelen de esta manifestación. Se advierte de la creación de una posible página en internet, un posible link y digo posible porque al día de hoy no ha sido posible localizar dentro de este medio cibernético Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

Autoridades zacatecanas buscarán proteger a los menores involucrados

El fiscal agregó que lo más importante es velar por los derechos de los menores, incluido el presunto responsable de 14 años; por parte de la Secretaría de Educación, se informó que el director de la Secundaria Técnica Número 1 y la Trabajadora Social fueron separados del cargo. Lo anterior hasta que concluyan las investigaciones.

En este momento se sigue una investigación de manera oficiosa por un delito en contra de la intimidad sexual; es una persona señalada. En caso de que se acredite dicha situación lejos de llevarlo ante un tribunal, creo que es importante llevar a cabo acciones de una reintegración en este momento primordial Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

Camacho Osnaya enfatizó que aún están por determinar si este presunto delito se cometió con el uso de inteligencia artificial o de una aplicación, además informó que en la entidad se han identificado dos casos similares

Tenemos otra situación en Ojocaliente. Fue afuera del centro educativo, es decir, esta relacionado con un estudiante con una persona involucrada [...] hemos iniciado 137 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexua, en los últimos meses hemos logrado la vinculación a proceso de 51 personas y la sentencia en contra de 26 personas por este tipo de conductas delictivas Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

