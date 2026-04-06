Transportistas y Campesinos se Manifiestan en Casetas de Cobro en Zacatecas

En Zacatecas, campesinos y transportistas se movilizaron desde las 09:00 horas para tomar casetas de cobro, donde permitirán el libre tránsito de vehículos.

Lo anterior forma parte del paro nacional de transportistas, quienes exigen, al igual que productores del campo, la seguridad de sus operadores y condiciones laborales competitivas.

“El que en el campo no planea, no avanza y nosotros queremos avanzar; ahorita vamos a manifestarnos en las casetas de cobro”, señaló Alberto de Santiago, representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano.

Los bloqueos, según la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), contempla el paro indefinido de carreteras en al menos 20 estados del país.

¿En qué casetas se manifestarán los transportistas y campesinos?

En primera instancia, los campesinos y transportistas partirán rumbo a la carretera 45, en la caseta de Calera. Te recomendamos salir de casa con anticipación si tomas esta ruta, o bien, irte por vías alternas.

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