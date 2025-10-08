Protesta en ISSSTE Aguascalientes: Una Semana Sin Equipo en Rehabilitación Física

El área de Rehabilitación Física del ISSSTE en Aguascalientes ya lleva una semana en protesta debido a la falta de equipamiento y materiales médicos necesarios para reanudar la atención.

A pesar de que el personal sigue cumpliendo horarios dentro del hospital, el servicio permanece suspendido desde hace varios días por falta de recursos básicos para trabajar.

Sí, no tenemos una fecha específica, la verdad, no sé cómo estén gestionando, a qué acuerdo pretendan llegar. Pero por el momento te digo, sí están trabajando ya un poco en el área, pero el equipamiento no nos han dado una fecha específica de cuándo va a llegar Médica afectada que se manifestó por la falta de equipamiento

Médicos esperan un compromiso formal por escrito para la llegada de equipamiento

Desde la semana pasada se han realizado reuniones, pero hasta ahora no hay ningún compromiso formal por escrito.

Los empleados denunciaron que las autoridades prometieron fechas para la entrega del equipo, pero las aplazaron sin explicación.

Sí han estado trabajando en algunas zonas de nuestra área, pero hasta la fecha, por parte del sindicato, por parte de dirección y por parte de la subdelegación médica y administrativa, pedimos que todo el acuerdo al que habíamos llegado se dieran por escrito. Y desgraciadamente hasta la fecha no nos han dicho nada y no tenemos nada Médica afectada que se manifestó por la falta de equipamiento

El personal exige tres acuerdos inmediatos que consisten en un filtro para evitar agresiones de derechohabientes, una fecha para la llegada del equipamiento y una revisión del área de trabajo por un posible riesgo con gases de hemodiálisis.

Los rehabilitadores, la verdad, son muy buenos. A mí me ha tocado con tres muy buenos, pero ya este periodo no me pudieron dar por esa cuestión que traen de falta de material Ofelia, derechohabiente afectada

Y nosotros operados, necesitamos para la terapia, él para su pierna, que de la cadera y yo de la columna. Y no hay materiales para los estudios Josefina, derechohabiente afectada

