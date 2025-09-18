‘La Catedral del Perreo’ en Aguascalientes No Será Sancionada; Autoridades Descartan Polémica

Las autoridades de Aguascalientes descartaron haber sancionado un antro llamado “La Catedral del Perreo” por utilizar insignias religiosas para la decoración de su fachada.

La Dirección de Reglamentos de Aguascalientes confirmó que después de una reunión con los propietarios de este lugar ubicado al norte de la ciudad, los dueños del antro optaron por cambiar la decoración.

Es una situación, más que nada ideológica, me imagino, no podemos nosotros entrar y detener una publicidad. Lo que afectó fue la imagen del negocio, fue lo que afectó Roberto Amézquita, Director de Reglamentos de Aguascalientes

Fue a través de redes sociales que hubo manifestaciones contra este antro, ya que supuestamente faltaba al respeto a la fe católica. Incluso la Diócesis de Aguascalientes se pronunció al respecto y solicitó que las imágenes fueran retiradas.

También trascendió que se reunían firmas para que el sitio fuera clausurado, lo que las autoridades también descartaron, ya que a su decir, todo se trata de ideologías.

¿El antro ha sido sancionado por exceso de ruido?

Por último, Amézquita reconoció que el pasado fin de semana el antro realizó su inauguración y se recibieron dos quejas por exceso de ruido, las cuales resultaron ser falsas.

Se ha intervenido, hubo una situación por música, pero se ha estado revisando constantemente. Está muy dentro del lugar y prácticamente el ruido no alcanza a salir hacia afuera. Ha habido reportes porque fue el tema de fin de semana, no tuvimos nada que sancionar, pero estamos verificando Roberto Amézquita, Director de Reglamentos de Aguascalientes

Andrea del Carmen Esparza / N+

