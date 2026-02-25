Así va la Reconstrucción del Socavón que se Generó en el Baño de una Casa en Aguascalientes

Avanzan los trabajos de reconstrucción en el socavón que se generó al interior de un baño, en Aguascalientes, y que una mujer cayó en él justo al momento se que abrió, el 20 de febrero.

El socavón fue ocasionado por una noria, es decir, un pozo antiguo, que había debajo de la vivienda. Según el Secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huizar, un perito especialista en mecánica de suelos determinó que la profundidad del hoyo fue de 8 metros.

Cabe señalar que la zona del sanitario donde ocurrió el incidente, está deshabitable.

Nosotros vamos a intervenir ahí únicamente con un relleno, hubo un dictamen por parte de un perito, se vio que se trata de una noria o un pozo de los que se hacían antes de las fincas cuando no había drenaje, del pasado, se había una sequía, una noria Miguel Ángel Huizar, Secretario de Obras Públicas Municipales

Piden reportar cualquier grieta o hundimiento en viviendas aledañas

El secretario indicó que esta noria no sería la única que hay en la ciudad, sobre todo, en la zona centro, en donde hay viviendas muy antiguas. Hasta el momento, no tienen identificadas algunas casas con riesgo de colapso, por este motivo, se pidió a la ciudadanía no dejar pasar ninguna grieta o hundimiento.

Hay zonas de la ciudad que todavía cuentan con este tipo de instalaciones que se usaron en el siglo pasado, sería bueno que a los que habitan casas del siglo pasado que revisen bien cualquier hundimiento, cualquier situación que pudiera darnos una señal Miguel Ángel Huizar, Secretario de Obras Públicas Municipales

Finalmente, el secretario mencionó que no existe riesgo en viviendas cercanas a esta casa marcada con el 2010 de la calle Ramón López Velarde.

Azul Alejandra Tinta / N+

