Muere Doctor de Aguascalientes al Chocar contra Tráiler Quemado en Bloqueo Carretero de Jalisco

Un médico de Aguascalientes murió después de estrellarse contra un tráiler que fue quemado en los bloqueos carreteros de este fin de semana, durante la ola de violencia en Jalisco.

Los hechos se registraron durante la mañana del 24 de febrero sobre la Carretera Federal 70 Oriente que conduce de Aguascalientes a San Luis Potosí, a la altura de la comunidad de Betulia.

Se trata de José de Jesús, un médico urgenciólogo del Hospital General de la Zona Número 2 del Seguro Social, quien transitaba por esta vialidad jalisciense, y al no percatarse de la unidad quemada, se impactó, y la parte frontal de su vehículo quedó completamente destrozada, por lo que murió de manera instantánea.

Los trabajadores de una estación de servicio que se encuentra cerca del lugar, llamaron a los números de emergencia y minutos después, llegaron corporaciones de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja de Aguascalientes.

Se les notificó a las autoridades ministeriales de Jalisco para que acudieran a realizar las investigaciones pertinentes y aproximadamente una hora después, arribaron.

El tráiler fue incendiado el 22 de febrero en Jalisco

Cabe señalar que este tráiler fue quemado el 22 de febrero, tras las reacciones violentas por la detención y abatimiento de ‘El Mencho’.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección 21 Aguascalientes, lamentó el fallecimiento del doctor, por lo que enviaron sus condolencias a amigos y familiares.

Azul Alejandra Tinta / N+

